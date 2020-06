Giorgia Palmas col pancione in abito da sera, bellissima per lo shooting (Foto)

E’ bellissima Giorgia Palmas col pancione che è riuscita facilmente a nascondere per tutta la quarantena, felice poi di mostrare a tutti la dolce attesa. Meno di un mese fa Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno annunciato la gravidanza mostrando il pancione della splendida ex velina di Striscia la notizia. Due annunci diversi ma legati dallo stesso amore, Giorgia e Filippo sono al settimo cielo e ci resteranno a lungo. Il pancione della Palmas è già enorme ma lei è tornata al lavoro dopo il lockdown e con le giuste precauzioni. Uno shooting fotografico in abito da sera, make up perfetto e ben evidente, quasi quanto il pancione. Ci chiediamo se sulle foto delle pubblicità sarà con o senza pancione.

GIORGIA PALMAS QUANDO NASCE IL BEBE’?

Avevano in programma di sposarsi, era già tutto pronto ma a poche settimane dal sì Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno dovuto annullare tutto. Hanno preferito rimandare perché sognano una meravigliosa festa. Non hanno ancora rivelato la nuova data del matrimonio ma sarà di certo ben dopo il parto. La Palmas è al sesto mese di gravidanza e non intende rinunciare al suo meraviglioso abito da sposa già acquistato da tempo, quindi prima la nascita del bebè poi qualche mese di attesa e si spera in una festa di matrimonio senza mascherine.

Dolcissime le foto di Giorgia Palmas col pancione, non ne condivide molte sul suo profilo social e preferisce gli scatti in bianco e nero. Più di tutto sono dolci le sue parole al figlio o alla figlia in arrivo: “Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua Vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso “Ehi mamma sono qui, arrivo”.