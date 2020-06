Melissa Satta dopo il ritorno con Boateng festeggia l’anniversario con gli scatti del si (FOTO)

Sembra forse passato un secolo ma in realtà sono passati solo 4 anni da quando Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono giurati amore eterno in Italia. Hanno scelto la Sardegna, patria dell’ex velina, per il giorno più importante della loro vita. E di cose da quel momento ne sono cambiate. La strada non è stata in discesa, anzi, piuttosto in salita ma oggi, 4 anni dopo, la coppia può festeggiare. Dopo quello che sembrava poter essere un vero e proprio divorzio, con una lunga separazione, Melissa e il calciatore hanno fatto pace per tornare insieme. Hanno ricostruito tassello dopo tassello il loro matrimonio e oggi, nel giorno dell’anniversario, la Satta sceglie di festeggiare questo giorno speciale con una dedica social che fa sognare. La Satta ha scelto alcune delle immagini più belle del giorno del matrimonio per condividerle con tutte le persone che la seguono e che hanno fatto il tifo per lei e per la coppia. Il tifo per l’amore, perchè se c’è è forte e deve vincere, anche dopo un allontanamento così sofferto.

MELISSA SATTA E BOATENG: DOLCI SCATTI NEL GIORNO DELL’ANNIVERSARIO

Vediamo una gallery di immagini che l’ex velina ha deciso di postare sui social

Ovviamente negli scatti non poteva mancare la gioia più grande, il piccolo Maddox che è stato l’ospite d’onore al matrimonio di mamma e papà.

“Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati. Ma la scorsa estate abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia” aveva detto qualche mese fa Melissa, parlando della voglia di ricostruire tutto. E a quanto pare sta funzionando tutto alla meraviglia.

Buon anniversario a loro in questo giorno così speciale!