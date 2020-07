Jeremias Rodriguez presenta la sua fidanzata con la prima foto insieme (Foto)

Jeremias Rodriguez presenta la sua nuova fidanzata, una presentazione quasi ufficiale, un po’ timida, romantica, sul suo profilo Instagram (foto). Lei è Deborah Togni e l’avevamo già vista in più immagini tra le storie Instagram di Jeremias Rodriguez. Il dubbio che fosse il nuovo amore del fratello di Belen era forte ma con la foto a Napoli, la prima, è lui a sciogliere ogni dubbio e lo fa anche rispondendo ai commenti. “Quanto è bello dire grazie?” scrive Jeremias nella didascalia, ma si riferisce alla sua Deborah o a Napoli? A entrambe, ormai è sicuro che Napoli sia la città più bella del mondo. Se Belen ha già lasciato il capoluogo campano lui resta lì apprezzando tutto della meravigliosa città. Ama anche le canzoni di Pino Daniele, i posti che tutti frequentano e quelli più nascosti ma soprattutto con lui c’è quella che pensa sia la donna giusta.

JEREMIAS RODRIGUEZ E DEBORAH TOGNI SULLA BARCA PER UFFICIALIZZARE IL LORO AMORE

Hanno scelto uno scatto semplice per dire a tutti che sono una coppia. Della fidanzata del 31enne argentina sappiamo che fa l’assistente di volo e che forse ha già conosciuto tutta la famiglia, il clan Rodriguez. Non è la prima ragazza che presenta a mamma e papà, l’ultima in ordine di tempo è stata Soleil Sorge ma il loro amore è finito già da un anno e senza litigi. I due ex sono rimasti amici e dopo la fine della relazione hanno continuato anche a convivere per un po’ di tempo.

A chi ha chiesto al giovane Rodriguez se Deborah sia finalmente la donna della sua vita lui ha risposto che lo è, è lei la donna giusta. Tra i tre Rodriguez resta sempre Belen quella meno fortunata in amore. Cecilia Rodriguez procede a gonfie vele la sua bellissima storia d’amore con Ignazio Moser.

Chissà cosa pensano del nuovo amore di Jeremias, in genere Cecilia non sbaglia con le sue previsioni.

Jeremias Rodriguez presenta la sua fidanzata con la prima foto insieme (Foto) ultima modifica: da