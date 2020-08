Michelle Hunziker di notte osserva Tomaso che dorme, così riconosce il vero amore (Foto)

Michelle Hunziker sa che Tomaso Trussardi sarà il suo uomo per sempre, è lui che le ha fatto credere di nuovo di potere essere felici dopo gli errori e le fragilità (foto). Nel suo ultimo post su Instagram Michelle Hunziker ha rivelato il suo modo per riconoscere il vero amore. E’ ciò che è accaduto e accade ancora spesso a lei, mentre di notte osserva suo marito che dorme. La conduttrice e showgirl è sicura che non ci sia modo migliore per capire se ami davvero che guardare il tuo compagno o la tua compagna mentre dorme. La Hunziker spiega che molti le chiedono come si fa a riconoscere il vero amore, molti pensano che lei e Tomaso Trussardi siano la coppia perfetta. In vacanza in montagna sta vivendo in pieno relax questi giorni e non potrebbe esserci momento migliore per spiegare la sua visione dell’amore.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI MICHELLE HUNZIKER A TOMASO TRUSSARDI

“Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore… il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo, così vulnerabile… guardatela bene”. Non ha dubbi Michelle perché sa che solo la tenereza potrà dare la risposta a tutti, in caso contrario…

“Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell’osservarla… vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”. Il post della Hunziker prosegue, è davvero ispirata.

“In quel momento sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro. INSIEME… per me questo è l’amore, cercate questi momenti ragazzi… sono quei attimi da collezionare, attimi di felicità da assaporare fino in fondo”. Poi conclude: “Io lo chiamo l’album dei miei ricordi belli, quando vi sentirete giù, andrete a sfogliarlo e vi farà sentire vivi”. In quanti questa notte resteranno svegli per capire se amano o meno?