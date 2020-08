Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in vacanza, i commenti di Eros dicono tutto (Foto)

E’ tutto perfetto tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, anche questa estate 2020 che la coppia sta trascorrendo tra un luogo e un altro, tutti meravigliosi. Le ultime foto di Aurora e Goffredo arrivano da Lanzarote, un vero incanto così come non sfuggono le parole di papà Eros. Il cantante ha da tempo benedetto l’unione tra Aurora e Goffredo, felice come Michelle Hunziker che sua figlia abbia scelto un vero principe azzurro pronto a proteggerla e sostenerla sempre. La Hunziker è di certo più diretta e istintiva, già da tempo ha confessaoi che le piacerebbe diventare nonna e che Goffredo era il genero perfetto perché perfetto per sua figlia. Eros commenta poco ma quando lo fa dice tutto. “Che spettacolo!” ha commentato qualche giorno fa alla foto di Aurora e Goffredo, un bacio in uno scatto in bianco e nero. Ci sono poi le battute di Ramazzotti al ragazzo che ha rubato il cuore della sua Aury.

EROS RAMAZZOTTI FELICE PER L’AMORE CHE LEGA AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDO CERZA

“Aaaooohh ma te sei ingrassato???” ha commentato Eros ammirando la foto di Goffredo che è davvero in gran forma. La coppia che ha trascorso a casa di Michelle e Tomaso Trussardi tutta la quarantena ha superato ogni prova possibile. In vacanza con Sara Daniele e un altro amico tutto è semplice e divertente.

Per il resto sono pronti alla convivenza, lo hanno annunciato da tempo e sono decisi a fare il gran passo. Per loro il lockdown è stata la vera prova del loro amore. Anche in vacanza in sottofondo non mancano la musica e ci sono anche le canzoni di papà Eros mentre i due piccioncini continuano a scambiarsi anche sui social dediche d’amore. “Solo io e te per sempre” scrive lui e lei risponde “The captain of my heart”.