Valeria Liberati e Chavy di nuovo insieme anche sui social ma hanno paura dei commenti

Prima foto che ufficializza quello che si sapeva già da settimane: Valeria Liberati e Chavy sono tornati insieme, o forse non si sono mai lasciati. Sono stati proprio i due romani a raccontare che dopo l’esperienza a Temptation Island hanno comunque continuato a vedersi e a sentirsi e che non c’è mai stato uno strappo definitivo. Per cui non c’è niente di nuovo in questa foto, come non c’è stato nulla di cui scandalizzarsi quando Valeria via social ha spiegato che lei e Chavy avevano deciso di camminare sulla stessa strada, come avevano fatto negli ultimi 4 anni ma cercando di imparare dagli errori commessi.

La reazione dei fans di Temptation Island già nei giorni passati non è tardata ad arrivare e Valeria Liberati sa bene che la scelta fatta non è stata molto apprezzata dalle donne che avevano sperato in un’altra decisione. Non è un caso se la Liberati, postando la prima foto con Chavy, ha deciso di disabilitare su Instagram la possibilità di commentare. Non le andava sicuramente di passare ore a rispondere a commenti cattivi di chi usa i social per offendere e screditare. Non dovremmo essere noi a giudicare le scelte di Valeria, se ha deciso di tornare con il suo ex, si prenderà il buono e il cattivo.

VALERIA LIBERATI E CHAVY TORNANO SUI SOCIAL INSIEME

Le parole di Valeria sui social con la sua prima foto in braccio a Chavy:

“L’unica cosa certa era,che lui era tornato e che lei avrebbe voluto non se ne andasse più” Ci siamo guardati un ultima volta e ci siamo promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora.. sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio..ma so che partiremo mano nella mano!❤️

E voi che ne pensate di questa coppia? A breve inizieranno anche le registrazioni di Uomini e Donne e forse in quel caso la coppia avrà modo di confrontarsi, visto che nello studio di Canale 5 non ci sarà modo di “selezionare” la modalità “no commenti”.

