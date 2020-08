C’è il sì di Romina Power al matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso (Foto)

Che strani giri fa l’amore e lo conferma la rivista Nuovo rivelando il via libera di Romina Power al matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso (foto). E’ tutto in copertina e Riccardo Signoretti sembra non avere alcun dubbio sia sulle nozze di Al Bano e la Lecciso che sul nuovo atteggiamento di Romina. Cosa è successo? Mentre i fan dell’ex coppia d’oro continuavano a sperare che Al Bano e Romina potessero tornare insieme anche nella vita e non solo sul palco, sembra che ci sarà un nuovo matrimonio, quello ormai inaspettato. Un piccolo giallo in questi giorni aveva allarmato i fan dei tre protagonisti: una cena a Cellino San Marco, al tavolo Al Bano e Romina ma senza Loredana. I più attenti si chiedevano il perché di quella cena e di quella assenza ma il mistero alla fine è stato svelato: al tavolo c’erano tutti e tre insieme ad altre persone. Pace fatta quindi in famiglia?

AL BANO E LOREDANA LECCISO PRONTI PER IL MATRIMONIO

“Romina Power accetta la rivale e dà il via libera all’ex marito” si legge sulla copertina di Nuovo; rivista che promette di rivelare all’interno tutti i dettagli della cena segreta a Cellino San Marco. “Sì, Al Bano: puoi sposare la Lecciso” sarebbe stata la benedizione di Romina con buona pace di tutti.

Sarà vero? Quali dettagli conosce il direttore di Nuovo che gli altri non conoscono? E i figli di Al Bano e Romina Power avranno quindi tutti accettato le nuove nozze in famiglia?

Se il legame tra l’ex coppia d’oro si è spezzato ormai tanti anni fa come hanno fatto Loredana Lecciso e Al Bano a ricostruire tutto, a dimenticare le parole dette e tutti i problemi? Chissà se il cantante pugliese prima o poi vorrà spiegare qualcosa sul secondo rapporto importante della sua vita o come sempre dirà al gossip di non intromettersi.