Romina Power conquistata dalla nuora, felice della fidanzata di suo figlio Yari (Foto)

Lei è Thea Crudi ed è la nuora di Romina Power e Al Bano, la fidanzata del figlio Yari. Qualche foto sul profilo social e poi i commenti di Romina Power che elogiano la bella e dolce artista. L’arte resta in famiglia e a 47 anni Yari Carrisi sembra avere trovato il vero amore. E’ una storia d’amore che non è nata da molto ma di certo per la nuova coppia sembra sia un’estate indimenticabile. Il secondogenito di Al Bano e Romina Power sta vivendo un amore unico e la sua mamma a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato questi mesi per lei molto particolari, dolci e amari allo stesso tempo. L’addio alla sorella Taryn ha lasciato un vuoto difficile da colmare ma la gioia di avere accolto la nuora nella sua famiglia è immensa.

ROMINA POWER PARLA DELLA FIDANZATA DEL FIGLIO

Un’estate dolce e allo stesso tempo amara, la Power spiega il motivo: “Amara perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina”. Appartengono allo stesso mondo, hanno la stessa visione delle cose e la voglia di trasmettere a tutti come conquistare la pace, la serenità.

Intanto, a conquistare Romina Power è stata la nuora che è “Un’artista multidimensionale, cantante olistica italo-finlandese con formazione jazzistica internazionale, ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, vegana, maestra di Mantra e meditazione”.

Di recente Yari e Thea si sono esibiti insieme e al concerto era presenta anche la suocera. Per Romina lei è un angelo e anche le sorelle di Yari confermano con i tanti cuori aggiunti ai loro post. Ricordiamo che tra le fidanzate di Yari la più famosa è Nike Rivelli, chissà se anche lei piaceva così tanto a mamma Romina.