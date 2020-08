Lo scherzo di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker e la parolaccia che tutti hanno capito (Video)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi proseguono la vacanza in Sicilia, si divertono tantissimo, qualche polemica a parte e già risolta. Un breve video postato dalla showgirl e conduttrice ha mostrato lo scherzo di Tomaso, sembra sia uno scherzetto che fa di continuo. Mentre Michelle Hunziker mostra a Serena Autieri qualcosa sul suo cellulare, Trussardi attende il via di chi sta per riprendere la scena; si avvicina in silenzio alle spalle di sua moglie e affonda le dita nel suo costato. Tutto è mostrato al rallentatore e così si ha il tempo di leggere sulle labbra della Hunziker la parolaccia che ha ovviamente eliminato senza l’audio. Scherzo riuscito e apprezzatissimo dai follower mentre Tomaso Trussardi scappa via. Spavento anche per Serena Autieri che non si era accorta di nulla.

MICHELLE HUNZIKER: “GUARDATE LO SGUARDO DI MIO MARITO”

“Guardate lo sguardo di mio marito e quanto gode a farmi gli scherzi!!! Ho dovuto togliere l’audio a causa della parolaccia che mi è venuta dal cuore in quel momento in cui Tom affonda le sue dita nel mio costato!!!! Vita difficile quella delle mogli…si vive sempre sul chi va la…”. Il video lo trovate in basso.

“Non solo quella delle mogli.. anche quella delle figliastre.. che per genetica soffrono lo stesso solletico” è il commento di Aurora Ramazzotti. Proseguono le vacanze, la famiglia si gode gli ultimi giorni di sole.

Pochi giorni fa ad Agrigento la polemica sulla foto di Michelle e Aurora sulla Scala dei turchi. La Hunziker ha dato la sua versione, era in totale buona fede: “Arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di fuori della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della scala dei turchi. Solo ora ho appreso che l’intera Area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione nessun male vien per nuocere) per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza! La scala dei turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia punta majata!”.