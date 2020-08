Marica Pellegrinelli torna con Charley Vezza, crisi superata dopo la separazione? (Foto)

Chi l’avrebbe mai detto che avremmo rivisto insieme Marica Pellegrinelli e Charley Vezza (foto). Dopo un lungo distacco sembra che l’ex moglie di Eros Ramazzotti sia tornata con l’imprenditore. Al momento il ritorno di fiamma tra la Pellegrinelli e Vezza è solo una indiscrezione ed è la rivista Chi a ipotizzare che l’amore tra Marica e Charley possa essere davvero tornato. I due avrebbero ripreso a frequentarsi e se è normale che Eros e Marica si frequentino anche dopo la fine del matrimonio lo è un meno per la modella e l’imprenditore, a meno che appunto l’amore sia tornato più forte di prima. Una strana estate anche per Marica Pellegrinelli, niente Ibiza ma l’Argentario, per la precisione Villa Talamo. La coppia o ex coppia lì però non era sola.

RITORNO DI FIAMMA TRA MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA?

Con loro c’erano gli amici di sempre ma per Marica quella è stata anche la location per una campagna fotografica. Charley sembra non essersi mai allontanato da lei. A questo punto sorge anche il dubbio che il loro legame non fosse in realtà mai finito.

Come sempre i diretti interessati non dicono una parola; sono stati paparazzati insieme e questo non è un problema. Non lo è nemmeno il gossip che questa estate ha visto protagonista ancora una volta la Pellegrinelli ma con Paul Ferrari. Chissà se era un fuoco di paglia, se c’è stato un flirt o davvero niente. Non lo sapremo mai, Marica non ne parla e fa bene.

Al contrario Eros Ramazzotti non perde mai tempo e ogni volta che la cronaca rosa spettegola sul suo conto attribuendogli una o un’altra fidanzata lui smentisce e si arrabbia; al primo posto ci sono i suoi figli e non vuole che Aurora pensi sia vero ciò che legge.