Francesca Tocca parla per la prima volta di Valentin e dà una brutta notizia

Nel corso di questi mesi, Francesca Tocca ha preferito non rilasciare nessuna intervista, non commentare quanto di lei si è detto e scritto. Non ha voluto parlare della sua vita privata, della fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro e neppure della nuova relazione, chiacchieratissima con il ballerino di Amici Valentin. Ha scelto il silenzio anche se nel corso dell’estate ha mostrato video e foto in compagnia del suo fidanzato. Poche ore fa però dal suo profilo social ha deciso di fare chiarezza su quello che sta succedendo tra lei e il ballerino e ha dato a tutti i followers che facevano il tifo per questa coppia, una bruttissima notizia.

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN E’ FINITA: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

E così poche ore fa l’insegnante di Amici ha deciso di raccontare cosa sta accadendo, dopo una estate trascorso al fianco del ballerino conosciuto quest’anno nella scuola.

Con una storia molto breve, la ballerina professionista ha specificato:

Visto che in questi mesi è stata mia la decisione di vivermi in totale libertà la mia storia con Valentin , mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto, per me e per lui.

Nessun commento invece da parte del ballerino che ha lasciato la scuola di Amici in malo modo. Valentin non posta su Instagram foto da ormai due settimane e al momento, non vediamo sue storie con le quali abbia in qualche modo commentato quanto la sua ex fidanzata, a questo punto, ha detto.

Avrà qualcosa da aggiungere, dirà anche lui qualcosa in merito alla fine di questa storia? Vedremo. Da mesi i fans di Francesca sperano in una sua intervista per capire che cosa è successo davvero. La prossima stagione televisiva ci aiuterà a fare luce su questa storia? Vedremo. Per il momento possiamo solo accontentarci di queste dichiarazioni.

