Il nuovo tatuaggio di Belen e Antonino è una parola che fa voltare pagina (Foto)

Con il suo nuovo tatuaggio Belen desidera non dimenticare questa estate ma è la stessa parola che si è fatto tatuare Antonino Spinalbese e non solo lui (foto). Per Belen questi mesi sono stati difficili ma dopo i primi giorni di dolore per l’addio di Stefano De Martino ha fatto in modo di andare avanti e nel modo migliore. Dicono che Bene sia fidanzata con Antonino Spinalbese, lei non lo nega ma non dà nemmeno la soddisfazione di una conferma, intanto il tattoo uguale è già inciso sulla pelle di entrambi. Non è lo stesso tatuaggio che Belen e Stefano hanno fatto e cancellato ma una parola incisa in modo semplice, una parola che lega tutto il nuovo clan della Rodriguez. Non è quindi un tatuaggio di coppia ma un modo per ricordare in gruppo questa estate e per fare un bel salto nella leggerezza.

BELEN MOSTRA IL SUO ULTIMO TATTOO

La parola incisa sulla pelle di Belen è “Chupito” e lei ha scelto di scriverla al dito dove portava la fede di Stefano De Martino. Un tattoo nascosto ma che sarà sempre presente e con lei l’hanno fatto non solo Antonino Spinalbese ma anche Mattia Ferrari, Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci. Sono i nuovi carissimi amici della showgirl argentina, tutti volti noti, parte della sua nuova vita.

COSA SIGNIFICA CHUPITO?

E’ semplice è come dire “Shottino”, ovvero un bicchierino di superalcolico bevuto in un solo fiato. Non è certo la voglia di ubriacarsi ma quella di prendere tutto con più leggerezza, di buttare giù il peso forte e sentirsi meglio. Così il gruppo di amici tornato da Ibiza non dimenticherà mai questa estate così diversa, soprattutto per Belen, quella che le fa voltare pagina.

A questo punto tutto si chiedono che legame ci sia davvero tra Belen e Antonino e quale sarà il prossimo tatuaggio di Stefano.