Antonino: il nuovo fidanzato di Belen è così simile ad Andrea Iannone (Foto)

La somiglianza salta subito agli occhi: il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez è molto simile ad Andrea Iannone, ex fidanzato. Basta dare un’occhiata alle foto di Antonino e ammirare anche solo l’ultimo post del pilota e sembra di vedere la stessa persona o quasi. E’ soprattutto la foto con gli occhiali da sole ad esaltare la somiglianza. Non sappiamo ancora se Belen e Antonino Spinalbese siano davvero una coppia, la showgirl e conduttrice argentina non batte ciglio sull’argomento, ma nessuna smentita vale quasi quanto l’assenso. Torniamo al bell’Antonino che nel giro di poche settimane è diventato ben più famoso di prima. E’ un noto hair stylist milanese ma oggi lo è ben di più. Non c’è dubbio che sia bellissimo, forse il più bello tra gli uomini che abbiamo visto accanto a Belen, ma forse tutti hanno in comune ben più di qualcosa.

ANTONINO SPINALBESE SOMIGLIA A IANNONE

Negli anni le battute si sono sprecate, partendo da Fabrizio Corona sembra che i fidanzati di Belen Rodriguez si siano sottoposti a vari ritocchini, tutti per avere lo stesso tipo di bellezza. Spinalbese così simile a Iannone che è così simile a Corona. Stefano de Martino è il meno simile, i suoi lineamenti sono diversi ma anche lui ha fatto qualche ritocchino, confermato. A proposito di ritocco sembra sia stata proprio una sistematina ai capelli a fare incontrare Belen e Antonino.

Non era difficile da immaginare ma ecco come sarebbe andata: è la rivista Chi a supporre che Belen prima di partire per Ibiza avesse bisogno di un ritocco alla tinta.

Assente il parrucchiere di fiducia della Rodriguez è Patrizia Griffini che ha risolto chiamando Marco che lavora nel salone di Aldo Coppola. L’hair stylist si sarebbe presentato con Antonino e da lì la cena a base di sushi a casa della showgirl e il seguito di cui tutti parlano, con un dolce corteggiamento da parte di Spinalbese che continua ad andare da Milano a Ibiza.