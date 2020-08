Belen e Antonino, l’ex fidanzata risponde ai commenti e sembra confermare tutto (Foto)

Belen e Antonino Spinalbese sono davvero una coppia, stanno insieme? Indirettamente è l’ex fidanzata dell’ormai famoso hair stylist a rispondere (foto). Lei è Chiara Maria Mannarino e ha sentito il bisogno di dire a tutti che sta bene, che tra lei e Antonino è finita ormai da un po’ di mesi ma è stata molto sincera aggiungendo che non le fa di certo piacere ricevere su Instagram tante informazioni sul suo ex con un’altra persona. L’altra donna è Belen e Chiara in questo modo fa capire che davvero tra i due ci sia qualcosa che è ben più di una semplice amicizia. E’ sul suo profilo social che la bellissima ex di Spinalbese ha chiarito tutto, parole poi riportate su Very Inutil People.

L’EX FIDANZATA DI SPINALNESE: “SONO FIERA DELLA PERSONA CHE SONO”

Un bel messaggio quello con cui Chiara chiude il suo post, ma era necessario? Evidentemente sì per lei e per le domande che in tanti continuano a porle.

“In tantissimi mi state scrivendo per chiedermi come stia… Sto bene. Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi nel f**tuto esplora 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram – Zucky poi ti chiamo e ne parliamo in privato”.

Chiara prosegue: “Per il resto vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno. Ognuno di noi è unico e speciale a modo suo, non scordatevelo mai. (P.S. adesso gentilmente, se volete evitare di essere mandati a quel paese in cinese, non mandatemi più ‘sti articoli). Vi voglio molto bene, grazie”. Non poteva essere più chiara e diretta di così.

Lei non è nel mondo dello spettacolo, è di Brescia ma attualmente vive a Taiwan dove lavora. Parla inglese e cinese ed è nata nel 1993. Ha appena festeggiato il suo compleanno. Acqua e sapone, sembra una modella ma non è la sua aspirazione, desidera solo non dovere vedere di continuo il suo ex con un’altra e gli articoli che parlano di un altro amore.