Belen e Antonino, la foto del bacio piazzata in copertina

Che legame c’è tra Belen e Antonino (Foto)? Lei è la più famosa tra le showgirl, lui uno sconosciuto per molti mentre per altri è uno dei più noti hairstylist di Milano. Da ieri gira voce che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese siano fidanzati o magari solo molto legati da una tenera amicizia. La rivista Vero piazza addirittura in copertina un presunto bacio di Belen Rodriguez e Antonino, ma ciò che farà di certo meno piacere all’ex moglie di Stefano De Martino è il titolo scelto: “Belen, avanti il prossimo!”. Nessun riferimento al romanticismo in queste parole che parlano della “calda estate di Belen Rodriguez tra le braccia di Antonino”. Come sempre lei resta in silenzio, l’ha fatto quando la rivista Chi ha messo in copertina il vero bacio con Gianmaria Antinolfi, continua a non dire niente per la foto che a dire il vero non mostra un bacio passionale tra due fidanzati ma tra due amici.

BELEN HA UN NUOVO AMORE DOPO STEFANO DE MARTINO ED E’ L’HAIRSTYLIST MILANESE?

Dopo il fuoco di paglia tra Belen e Antinolfi e i vari pettegolezzi di chi ha aggiunto altro, in particolare le ex fidanzate dell’imprenditore napoletano, arriva un bel 25enne. Archiviati anche i messaggi che la conduttrice di Tu si que vales ha scambiato con Michele Morrone adesso è il turno di un esperto in capelli.

Scopriamo che Belen e il 25enne sono stati fotografati a Milano, un’uscita mentre la città era quasi deserta. Sono andati prima al Caffè Radetzky e poi al ristorante argentino El Porteno, però non erano soli, con loro un po’ di amici, un bel gruppo, ma ovviamente il gossip ha notato un rapporto speciale tra la Rodriguez e Antonino. 25 anni lui, 35 lei, un matrimonio finito per la seconda volta, possibile che lei si sia innamorata di nuovo?