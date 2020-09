Uomini e Donne, Sophie Codegoni: suo padre impegnato con una ex concorrente del GF

Lo abbiamo visto, finalmente è ripartita la nuova edizione di Uomini e Donne e sono stati presentati i nuovi tronisti di questa stagione. I telespettatori più attenti hanno però già notato qualcosa. Si tratta di una piccola curiosità che ha a che fare con Sophie Codegoni. Lei, insieme a Jessica Antonini, sono le due troniste donne di quest’edizione del programma di Maria De Filippi. Ma di che cosa si tratta? Girovagando un po’ per il web e sui social network alcuni fan di Uomini e Donne hanno scoperto che il padre di Sophie è impegnato sentimentalmente con una ex concorrente del Grande Fratello.

Il papà di Sophie Codegoni di Uomini e Donne è fidanzato con una ex del Grande Fratello

Il padre della nuova tronista Sophie Codegoni si chiama Stefano. Ma con chi è impegnato l’uomo? La fidanzata, ex concorrente del Grande Fratello, è Man Lo Zhang. Per chi non ricordasse la sua esperienza all’interno del reality show di Canale 5 possiamo dire che ha partecipato all’edizione numero 6 della casa più spiata d’Italia. Quell’edizione venne vinta da Augusto De Megni ma Man riuscì a conquistare davvero tantissimi fan del GF con naturalezza e soprattutto con tanta simpatia. In quell’edizione del reality, tra l’altro, tra i concorrenti c’era pure l’ormai famosissimo e amatissimo Filippo Bisciglia! Ma torniamo a noi. Man Lo Zhang e il papà della nuova protagonista di Uomini e Donne pare che siano impegnati in un rapporto di coppia già da diverso tempo!

Man Lo Zhang del GF, cosa fa la fidanzata del padre di Sophie, la tronista di Uomini e Donne

Ma che cosa fa adesso Man Lo Zhang a tanti anni di distanza dalla sua partecipazione al Grande Fratello? Abbiamo visto la donna più volte tra gli inviati di Striscia La Notizia insieme a Moreno Morello. Più che la tv però, sembra che l’ex gieffina sia appassionata di cinema. In effetti ha partecipato come attrice al film Questa Notte è ancora Nostra ma questo non è di certo l’unico nella sua carriera. Conta pure un bel lavoro al fianco di Claudio Amendola. Insomma, dopo il GF, Man Lo Zhang non si è allontanata dal mondo dello spettacolo, anzi.

Eccola qui in uno scatto social insieme a Stefano, il papà di Sophie: