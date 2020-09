Prime critiche per Sophie Codegoni tronista di Uomini e Donne e c’è il giallo sull’età

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 9 settembre 2020 è stata presentata Sophie Codegoni, la nuova tronista del programma di Canale 5. La ragazza è stata presentata da Maria de Filippi come la tronista più giovane del programma ( anche se in realtà ci sembra di ricordare che Ludovica Valli avesse proprio 18 anni quando arrivò a U&D) ma è proprio l’età che ha fatto discutere molto i telespettatori sui social. Il motivo? Si è aperto una sorta di giallo che riguarda proprio l’età della nuova tronista di Uomini e Donne. In molti hanno fatto notare che la ragazza sembra molto più grande dei suoi 18 anni, e l’accusano anche di aver esagerato con i ritocchini di chirurgia estetica. Inoltre è spuntata sui social anche una risposta che la ragazza aveva dato qualche tempo fa, quando le si chiedeva la sua data di nascita.

QUANTI ANNI HA DAVVERO SOPHIE CODEGONI LA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE?

Il portale VeryInutilPeople.it , spulciando con attenzione nell’account Facebook di Sophie sarebbe giunto fino ad un post del 2013 quando la Codegoni, rispondendo ad una domanda su Ask dichiarava di essere nata il 22 dicembre 2000 e quindi di avere quasi 20 anni. Questo potrebbe non significare nulla, perchè come sappiamo per essere iscritti ai social bisogna essere maggiorenni, nel caso di Fb e quindi la ragazza potrebbe aver mentito solo per iscriversi al social network.

Maria nel corso della puntata ha anche detto che Sophie è stata scelta perchè è una ragazza molto semplice, che non fa pesare a nessuno la sua bellezza. Ma questa frase della conduttrice non è molto piaciuta al pubblico di Uomini e Donne, convinto che ci sia ben poco di naturale nella bellezza di Sophia…I telespettatori di Uomini e Donne infatti sono convinti, anche avendo visto delle foto di qualche anno fa della Codegoni, che abbia fatto più volte visita al chirurgo estetico…Nelle prossime puntate di Uomini e Donne Sophie risponderà a queste accuse ? Di certo la ragazza per entrare negli studi Elios, quasi certamente ha dato dei documenti, anche per via di tutte le faccende burocratiche che ci sono da sbrigare. Difficile quindi che abbia mentito sulla sua vera data di nascita e sul fatto che abbia solo 18 anni. Più probabile invece che lo abbia fatto qualche anno fa, pur di iscriversi ai social.