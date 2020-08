Chi è Sophie Codegoni la nuova tronista di Uomini e Donne: conosciamola meglio

A una settimana dalla prima puntata di Uomini e Donne, possiamo presentarvi la nuova tronista del programma di Canale 5. Come vi abbiamo già raccontato nelle anticipazioni, le troniste donne saranno due, insieme a Sophie Codegoni ( questo dovrebbe essere il cognome della giovanissima tronista di Uomini e Donne) ci sarà anche Jessica. Per quanto riguarda la seconda tronista, al momento non è stata scovata ancora la sua identità, sappiamo solo che vive in provincia di Roma e ha un figlio. Per Sophie invece, complice anche il suo lavoro come modella ( ha raccontato nella prima registrazione del programma di aver lavorato anche per Chiara Ferragni, è stato più semplice scovarla).

La ragazza al momento ha il profilo instagram ancora arrivo. Sophie conta oltre 13 mila followers ma immaginiamo che già da qui a una settimana, il numero crescerà sicuramente.

SOPHIE CODEGNONI E’ LA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Che cosa ci racconta il suo profilo Instagram? Innanzi tutto ci mostra che Sophie è una bellissima ragazza. Bionda con gli occhi chiari, sicuramente i giovani corteggiatori vedendola resteranno folgorati dalla sua bellezza. Poi spetterà a loro capire cosa si nasconde dietro quegli occhi bellissimi. Sophie ha già raccontato qualcosa della sua vita. In particolare, per quello che riguarda l’amore, ha raccontato di esser stata tradita. Dopo una storia di sei mesi ha scoperto il tradimento e per questo non si fida più degli uomini.

Per quanto riguarda questi ultimi giorni prima di essere catapultata nel mondo di Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha passato le sue vacanze al mare, gli ultimi scatti postati su Instagram la ritraggono a Sanremo. Dal 16 agosto non posta nuove foto. Non è una ragazza che posta molte immagini della sua vita privata, almeno non lo fa con le immagini. Forse si diverte anche lei come i più giovani a postare invece molte storie.

Dal suo profilo Instagram capiamo anche che le piacciono moltissimo i cani e i viaggi. Vive a Milano e come ha raccontato nella prima registrazione di questa stagione di Uomini e Donne, pensa di studiare odontoiatria all’università in modo da poter poi lavorare nell’azienda di famiglia.

Conosceremo Sophie Codegoni probabilmente nella seconda puntata di Uomini e Donne in onda l’8 settembre 2020. Infatti prima potrebbe esserci spazio per Gemma Galgani e le sue avventure estive, incluso il nuovo percorso di bellezza di cui sarà protagonista.