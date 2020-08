Uomini e Donne le nuove troniste sono Sophie e Jessica: cosa sappiamo di loro

In attesa di vedere le prime puntate di Uomini e Donne, possiamo raccontarvi, con le anticipazioni, quello che è successo nella prima registrazione di questa stagione ( le puntate sono state registrate il 27 agosto 2020). Come raccontano le talpe del Vicolo delle news, nella prima puntata di Uomini e Donne, oltre alla scelta dei due tronisti, conosceremo anche due troniste, che sono state scelte dalla redazione. Le due ragazze hanno due storie molto diverse tra loro e anche una vita completamente differente, nonostante siano comunque entrambe molto giovani. Sophie ha solo 18 anni, Maria dice che è forse la più giovane tra le troniste ( ma in realtà anche Ludovica Valli aveva 18 anni quando è arrivata nello studio di Canale 5). Poi c’è Jessica che ha invece una storia complicata alle spalle ed è mamma di un bambino di 5 anni.

Al momento dalle anticipazioni, non sono trapelati i cognomi delle due ragazze anche se immaginiamo che i profili instagram potrebbero essere già chiusi.

Non ci resta che scoprire cosa hanno raccontato le due ragazze di loro nella prima registrazione di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: CHI E’ SOPHIE LA NUOVA TRONISTA

Sophie come dicevamo in precedenza è molto giovane, ha 18 anni e lavora anche come modella. Racconta di aver lavorato a Milano anche nello show room di Chiara Ferragni. Sogna però di lavorare insieme alla sua famiglia, per questo vorrebbe diventare una dentista. In passato ha già deluso sua madre, perdendo un anno di scuola, e spera di non dare altre delusioni alla sua famiglia. I suoi genitori sono separati, ha un ottimo rapporto con sua madre, che è per lei anche una grande amica. Suo padre invece è il compagno di viaggio perfetto. Fino a ora ha avuto una sola storia nella sua vita. E’ durata sei mesi ma è finita malissimo, è stata infatti tradita. Anche per questo motivo non si fida più degli uomini.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: CHI E’ JESSICA LA NUOVA TRONISTA

Jessica invece arriva dalla provincia di Roma, ha 29 anni e un bambino di 5. Racconta del suo passato, ha una storia difficile alle spalle. Dice di essere andata via di casa senza avere soldi. Le prime notti ha dormito in stazione. Le piace fare i tatuaggi ma al momento, lavora anche alle Poste. In passato pensava che avrebbe odiato suo padre per sempre ma da quando è diventato nonno, è cambiato e il rapporto è migliorato. Ha fatto anche alcuni servizi fotografici, dovendo mantenere il figlio, fa il possibile per guadagnare.

Queste le ultime news dal mondo di Uomini e Donne. Vi ricordiamo che il programma partirà il 7 settembre 2020 con la prima puntata su Canale 5.