Uomini e Donne gioca d’anticipo e parte prima: inizia il conto alla rovescia

Buone notizie per tutti i fans di Uomini e Donne che ormai da tre mesi non seguono il programma di Maria de Filippi. Avevamo immaginato che il programma, per fare spazio a Day Dreamer, potesse andare in onda a metà settembre, in modo da terminare tutte le puntate della soap turca. E invece come si evince dal promo in onda in queste ore su Canale 5, Uomini e Donne tornerà il sette settembre, con una settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Non molla quindi Mediaset, che vuole subito contrastare la concorrenza, visto che la programmazione di Rai 1 entrerà nel vivo proprio nello stesso giorno. Il 7 settembre quindi partiranno sia Uomini e Donne che Pomeriggio 5 e a questo punto ci viene da pensare: la soap turca potrebbe magari andare in onda almeno per un paio di settimane al posto de Il segreto? Questo permetterebbe a Pomeriggio 5 di avere un super traino, almeno per due settimane, il tempo di vedere in onda tutti gli episodi della serie. In questo modo il pomeriggio di Canale 5 avrebbe dei numeri pazzeschi assicurati, visti gli ascolti che porterebbe Uomini e Donne ma anche la soap turca amatissima.

UOMINI E DONNE GIOCA D’ANTICIPO E DAY DREAMER CHE FINE FARA’?

L’alternativa, visto che Mediaset aveva fatto sapere ai telespettatori che a settembre si sarebbero mandati in onda tutti gli episodi restanti di Day Dreamer-Le ali del sogno, potrebbe essere quella di vedere la soap in onda al sabato, prima di Verissimo. Di soluzioni sicuramente ce ne sono e anche tante, se non si vuole andare in onda quotidianamente, si potrebbe pensare anche al pomeriggio della domenica, condannato invece al momento a registrare ascolti bassissimi a causa delle repliche di Una vita. Day Dreamer alla domenica pomeriggio potrebbe anche essere il traino perfetto per le nuove puntate di Domenica Live. Che ne dite?

Ci auguriamo che Mediaset rispetti i telespettatori che hanno regalato questi ascolti pazzeschi per tutta l’estate e che meritano quindi di vedere il finale della loro amatissima serie.

Tornando a Uomini e Donne si parte il 7 settembre 2020 alle 14,45 con la nuova ricchissima stagione!

