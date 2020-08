Uomini e Donne tutte le novità dell’edizione 2020-2021: dal nuovo studio ai cellulari

Uomini e Donne si rinnova e cambia pelle. In attesa di capire cosa succederà dalle puntate successive ( nelle prime infatti tono classico e trono over si fonderanno insieme), possiamo raccontarvi quello che è successo nella prima registrazione. Le anticipazioni del 27 agosto 2020 sono arrivate dal Vicolo delle News. Le ragazze hanno raccontato come è cambiato lo studio di Uomini e Donne e tutte quelle che sono le novità dell’edizione 2020-2021 che aprirà i battenti il 14 settembre 2020. Per il momento non c’è distinzione tra trono classico e trono over, almeno nelle prime puntate vedremo i protagonisti insieme. Potrebbe poi Maria decidere di separare le due cose visto che per i giovani abbiamo 4 tronisti e oltre 50 tra corteggiatori e corteggiatrici? Vedremo…

Ma intanto andiamo per gradi e vediamo insieme quelle che sono le novità di questa stagione di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: COSA CAMBIA

Innanzi tutto a quanto pare lo studio sarà diverso dal solito. Infatti il pubblico non sarà più alle spalle di Maria, ma dietro alla conduttrice ci saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il pubblico invece si accomoderà dietro ai tronisti. Nel pieno rispetto delle norme anti covid 19, Maria ha portato nello studio il plexiglass, in modo da poter avere più persone insieme, evitando quindi assembramenti. Nelle prime 5 file siedono i corteggiatori e le corteggiatrici e sono appunto separati dal plexiglass.

Ci sarà quindi il pubblico, al contrario di quello che noi avevamo pensato. Chi arriva a Uomini e Donne ha modo di fare il test sierologico istantaneo, entra si accomoda, qualora il risultato fosse negativo, con la mascherina da tenere sul volto. Ma resta in ogni caso sempre il plexiglass a dividere e ad assicurare il distanziamento.

Poi un’altra novità: al centro dello studio c’è una pedana sulla quale ci sono tutti i protagonisti che intervengono nella puntata, ed è sempre su questa pedana che vengono proiettati gli rvm che possono quindi essere viste da tutti.

Per quanto riguarda il trono dei giovanissimi, mentre si da spazio ad altri argomenti, i corteggiatori hanno modo di scambiare messaggi con i tronisti, Gianni poi leggerà quelli che reputa più interessanti.

Inoltre nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne seguiremo il percorso di Gemma Galgani che ha fatto il lifting.

Appuntamento quindi al 14 settembre 2020 per la prima puntata di Uomini e Donne.