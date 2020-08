A Uomini e Donne svelato il segreto di Gemma Galgani: ha ceduto al ritocchino

E noi che pensavamo che Gemma Galgani si fosse fidanzata e avrebbe annunciato di lasciare lo studio di Uomini e Donne…Niente di più lontano anzi…Per riempire questa nuova stagione del programma, Maria de Filippi ha pensato bene, in caso di nuova emergenza e problemi vari, di avere un asso nella manica. E a quanto pare ancora una volta Gemma Galgani è la gallina dalle uova d’oro. Il segreto della dama torinese qual è? Ieri è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne e si è anche scoperto quello che Gemma “nascondeva”. La dama a quanto pare non ha trovato il tempo per incontrare il suo Nicola Vivarelli ma ha avuto modo di dedicarsi alla bellezza. Infatti pare abbia ceduto al ritocchino.

GEMMA GALGANI SI E’ RIFATTA? LE ULTIME NOTIZIE DA U&D

Per la gioia di Tina Cipollari, che avrà molto di cui parlare, Gemma Galgani ha ceduto al ritocchino. In particolare, stando a quelle che sono le ultime notizie dallo studio di Uomini e Donne, la torinese avrebbe fatto il lifting.

Le telecamere avrebbero seguito Gemma in questo suo percorso. Un po’ come era successo quando Gemma si era presentata a Selfie-Le cose cambiano, per chiedere di avere un nuovo sorriso. Anche in quella occasione era stata accontentata. Ed ecco che di nuovo quindi, la Galgani sarà protagonista di un viaggio nella bellezza. Stando a quel poco che sappiamo, la Gemma nazionale si sarebbe fatta il lifting in faccia e al collo, per eliminare totalmente le rughe.

Chi avrà pagato? Non è dato saperlo ma visto che tutto questo sarà trasmesso in tv, immaginiamo che sarà stata la buona samaritana Maria de Filippi ad aprire il portafoglio!

Adesso non ci resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne anche per ammirare i risultati del lavoro svolto dal chirurgo!