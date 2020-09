I tre abiti da sposa di Elettra Lamborghini e tutto il matrimonio da sogno (Foto)

Elettra Lamborghini ha sposato Afrojack e i suoi tre abiti da sposa sono stati in perfetta linea con la sua personalità (foto). Alla fine li ha indossati tutti, non ha dovuto fare nessuna scelta ma non è la prima sposa Elettra a cambiare abito dopo il sì e anche per la torta. Le prime foto del matrimonio di Elettra e Afrojack hanno mostrato la gioia immensa, la dolcezza dei due sposi, tutto il romanticismo possibile ma senza dimenticare che lei è Elettra Lamborghini. Sui profili social di entrambi c’è la foto ufficiale del matrimonio, accanto ai nomi Nick & Elettra un cuore e un lucchetto perché il loro amore hanno promesso sarà per sempre. Abbiamo già ammirato scollatura profonda e trasparenze del primo abito da sposa di Elettra Lamborghini, quello con il velo scelto per il sì. Su Instagram c’è anche il secondo vestito bianco indossato durante il party, la cena, poi al momento della torta un terzo abito bianco.

ELETTRA LAMBORGHINI SPOSA INCANTEVOLE TRA ELEGANZA E ROMANTICISMO MA CON TANTE TRASPARENZE

Per il rito civile Elettra ha scelto di alleggerire il momento con la più profonda delle scollature e trasparenze; incantevole nel suo secondo abito, sempre con una scollatura evidente, modello ovviamente aderente, sirena con manica lunga. Comodo per lei il terzo abito, torna la scollatura molto profonda, si aggiunge lo spacco ed è il vestito scelto per il taglio della torta. Sembra che invece i fuochi d’artificio ci siano stati prima del momento dessert. Deliziosa con il nuovo taglio di capelli, sempre sorridente e così felice da apparire sempre rilassata.

Da sogno la villa e ogni dettaglio apparso sui tavoli, a bordo piscina, in alto. Fiori e candele ovunque, musica, divertimento e le canzoni d’amore che hanno commosso gli amici di Elettra e Nick. La pioggia prevista non è arrivata e ha permesso agli sposi di avere il giorno più bello sul lago di Como.