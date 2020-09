Elettra Lamborghini taglia i capelli alla vigilia del matrimonio e sceglie i fiori più belli (Foto)

Quante spose sono disposte a tagliare i capelli corti prima del matrimonio? Elettra Lamborghini l’ha fatto, alla vigilia delle nozze ha tagliato la sua chioma scegliendo un look più sbarazzino e di certo perfetto per i suoi abiti da sposa. Non è detto che per la cerimonia Elettra non avrà i capelli lunghi, non sarebbe difficile e attendiamo domani per scoprire tutti i dettagli della sposa dell’anno. Un matrimonio attesissimo tra i pochissimi vip celebrati questo 2020 a causa del Covid. Una deliziosa piccola trasformazione per Elettra Lamborghini che si sente in gran forma con qualche chilo in meno e che dopo avere sfoggiato per lungo tempo la sua lunga chioma scura ha deciso di regalarsi un bel bob mosso e un colore un po’ più chiaro. Sta davvero benissimo e c’è da scommettere che anche questo bob sarà il desiderio di tante donne da fare realizzare al parrucchiere di fiducia.

ELETTRA LAMBORGHINI E I FIORI SCELTI PER IL MATRIMONIO

E’ tutto ovviamente già pronto ma negli ultimi giorni Elettra ha scelto anche i fiori, semplici, bellissimi, colorati. E’ emozionatissima e non vede l’ora di sposare il suo fidanzato. Anche Afrojack è emozionato come lei, pronto a postare cuori ovunque per la cantante. “Sarà bellissimo e non vedo l’ora” ha confidato più volte la Lamborghini ma intanto l’orario delle nozze non lo conosce nessuno se non gli invitati.

Tutto è pronto sul lago di Como ma è probabile che arrivi con la sposa anche la pioggia. Poco importa, Enzo Miccio ha già preparato gli stivali di gomma.

Ovviamente Elettra arriverà in Lamborghini e con il suo papà. Chissà se a poche ore dalle nozze la cantante ha scelto quale vestito indossare per il sì, ne ha tre e uno è per il ricevimento, quale resterà fuori? Sarà tutto in stile Lamborghini, non ci resta che attendere mentre gli sposi si preparano all’ultima notte prima del sì e la sposa confessa che di certo la passerà a piangere.

