Ginevra Lamborghini grande assente al matrimonio della sorella Elettra (Foto)

Ginevra, la sorella di Elettra Lamborghini, non è stata invitata al matrimonio, non sarà presente alle nozze dell’anno (foto)? Mentre le sue sorelle gemelle, Lucrezia e Flaminia, saranno le testimoni della sposa lei resterà a casa. Tutto è pronto per il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack, tanti i dettagli svelati, tranne l’orario della cerimonia prevista sabato 26 settembre. Arriva la notizia dell’assenza dalla sorella maggiore ed Ginevra ad averla data rispondendo su Instagram alla domanda di una fan se ci sarà o meno al matrimonio. Ha risposto con un semplice “no” e adesso tutti si chiedono se non è stata invitata o se ha rifiutato l’invito.

GINEVRA LAMBORGHINI RISPONDE CON UN SI’ O UN NO ALLE DOMANDE DEI FOLLOWER

Ha così lasciato tutti senza parole con la sua risposta secca e adesso tutti si chiedono cosa sia successo tra le due sorelle. Qualcuno ha pensato fosse ironica, che fosse impossibile non vederla alle nozze della sorella, che quindi Ginevra stia prendendo tutti in giro. Qual è la verità? La più grande delle Lamborghini sta solo scherzando o davvero non parteciperà al matrimonio così tanto atteso?

Elettra e Ginevra sono ai ferri corti? Anche lei da poco è sbarcata nel mondo della musica. E’ nata nel 1992 ed è laureata in Cultura e Tecnica del Fashion, lavora nel settore creativo dell’azienda di famiglia.

Tutto sembrava perfetto per le nozze di Elettra e Afrojack ma forse come c’è qualcosa che potrebbe dispiacere molto la sposa che intanto si sta occupando degli ultimi dettagli sperando anche che non le torni più il dolore che negli ultimi giorni l’ha costretta a letto.

Enzo Miccio ha organizzato tutto alla perfezione, la location è bellissima e non ci sarà alcun problema in caso di pioggia. previsti anche gli stivali di gomma.

