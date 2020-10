Chiara Ferragni incinta del secondo figlio e l’annuncio è di Leone (Foto)

C’è la conferma: Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio e ad annunciarlo su Instagram è il piccolo Leone. Con una foto nella foto il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez fa l’annuncio più dolce, rende ufficiale la gravidanza della sua mamma ma chissà come reagirà quando il piccolino o la piccolina arriverà in casa. Intanto, l’influencer non poteva che trovare un modo originale e social per dirlo a tutti. Già da un po’ i fan le chiedevano se quel pancino nascondesse un dolce segreto; come tutte le mamme ha atteso il tempo necessario ed ecco che arriva la notizia. “Our family is getting bigger Leo is going to become a big brother”

LEONE ANNUCIA CHE STA PER DIVENTARE UN FRATELLO MAGGIORE

Il suo viso furbetto e bellissimo e la manina tesa per mostrare a tutti l’ecografia, in quello scatto c’è il suo fratello o la sua sorellina. “La nostra famiglia si sta ingrandendo Leo diventerà un fratello maggiore” scrive Chiara Ferragni nella didascalia e il commento do Fedez come sempre fa sorridere tutti: “Ma non non sapevo nulla”.

In pochi minuti una pioggia di auguri, di congratulazioni, di cuori. E adesso tutti immaginano cosa accadrà su Instagram, seguiremo anche la seconda gravidanza della coppia, arriverà anche un altro bebè famoso sui social e ci saranno video, risate, emozioni e pianti, compleanni da festeggiare e ogni altro momento da condividere.

Chissà poi quale sarà il nome, forse già scelto. Ci sarà un’altra canzone da dedicare e soprattutto ci saranno le reazioni del piccolo Leone. La favola continua così come continuano i messaggi dei fan impazziti per la notizia. Il piccolo Leo è coccolatissimo, abituato come la maggior parte dei primogeniti ad essere sempre al centro dell’attenzione e dei pensieri di mamma e papà. La Ferragni e Fedez hanno un po’ di mesi per prepararlo al grande evento.