Chiara Ferragni a Gardaland con Leone, ma ci sono anche mamma e sorella (Foto)

Una giornata speciale a Gardaland per Chiara Ferragni e suo figlio Leone ma con loro c’erano anche Valentina Ferragni e Marina Di Guardo, sorella e mamma della influencer (foto). Si sono divertiti tantissimo durante la quarantena Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone con i video postati di continuo su Instagram. Tra scherzi e risate adesso sono tutti finalmente liberi. Dopo il fine settimana alle Cinque Terre con Fedez la splendida Chiara è partita per Gardaland, senza marito ma con il suo principino. Ovviamente non è mancato il look giusto per le due sorelle Ferragni, shorts comodissimi, sneakers griffatissime di Chanel e l’acconciatura di un po’ di anni fa, perfetta per tornare bambine. Il più scatenato di tutti al parco di divertimenti è stato il piccolo Leone ma Chiara e Valentina si sono divertite anche più di lui.

CHIARA FERRAGNI AL PARCO DI DIVERTIMENTI CON IL FIGLIO LEONE

Leone ha anche incontrato i suoi idoli e soprattutto la sua adorata Peppa Pig a cui ha stretto la mano a lungo, incredulo che lei fosse proprio lì. Poi tanti giri sui trenini e sulle barchette, tutto ovviamente immortalato a turno da mamma Chiara, zia Valentina e nonna Marina.

Non c’è modo di annoiarsi per la moglie di Fedez, l’ha già fatto abbastanza durante il lockdown anche se era sempre presente sui social, adesso è tempo di fare tutto il possibile per tornare alla normalità. Non mancano le mascherine per tutte ma in posa con Leone è meglio non avere questo brutto ricordo e sorridere.

Tante le coccole per il piccolo di casa che felice passa dalle braccia della mamma a quelle della zia e della nonna. Un quadretto meraviglioso, tutti biondi, tutti felici, tutti in posa per le foto ricordo.

