Per Chiara Ferragni la festa di compleanno più romantica organizzata da Fedez (Foto)

Una festa di compleanno sul balcone per Chiara Ferragni ed è stata la più bella tra tutte, a organizzarla Fedez, più innamorato e romantico che mai (foto). La quarantena ha rivelato una coppia meravigliosa, una storia d’amore vera, la festa è stata speciale per l’influencer che si è sentita così amata da commuoversi. 33 anni e non poteva mancare la torta con le candeline ma per la Ferragni sono arrivate tante torte, la più bella l’ha preparata suo marito mettendo tanto impegno anche se poi il risultato non è stato dei migliori. Conta però l’amore e quello è evidente ci sia. Una vera sorpresa per Chiara Ferragni quando ha visto il percorso di petali di fiori, il tavolo imbandito, tutto così perfetto da commuovere, luci, fiori, gli auguri di tutti. Una intensa giornata di festeggiamenti iniziata proprio con i fiori, tantissimi, meravigliosi, che hanno però aumentato l’allergia di Fedez. Il rapper ha chiesto di non inviarne altri mentre emozionato curava tutti i dettagli.

IL COMPLEANNO DI CHIARA FERRAGNI IN QUARANTENA

Li ricordiamo i compleanni dei Ferragnez, hanno quasi sempre suscitato grandi polemiche, questa volta in piena quarantena non hanno fatto danni, non hanno dovuto chiedere scusa ma hanno suscitato ugualmente un bel po’ di invidia. Tutto pronto per la festa, sono solo in due e arriva l’invito di Fedez, la accompagna dolcissimo fino al tavolo per la loro romantica cena.

Lei non smette di sorridere, indossa una giacca di jeans sul suo abito delizioso e insieme brindano al compleanno più bello mentre il vero regalo della loro vita si rilassa in casa lasciando tutto lo spazio a mamma e papà. “E’ stato il compleanno più folle. Grazie per avermi fatta sentire speciale” scrive lei. Folle sì perché pieno d’amore in un momento in cui contano poco le altre cose.