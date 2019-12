Anche a casa Ferragnez è arrivato il Natale: ecco albero e addobbi di Chiara e Fedez (FOTO)

E’ tempo di mostrare sui social gli addobbi natalizi, l’albero di Natale scelto per queste feste. E ovviamente non poteva mancare anche la casa di Chiara Ferragni e Fedez che ieri, hanno mostrato orgogliosi sui social, gli addobbi scelti per questo Natale. Un albero molto grande e bello nel loro soggiorno, e poi le immancabili decorazioni sul portone di casa, e per finire le luci sulle scale. Insomma anche in casa Ferragnez si respira il clima natalizio! Il piccolo Leone per il momento sembra essere il solo a non essere molto entusiasta del Natale ormai arrivato, lo vediamo infatti in alcune storie e in una delle foto pubblicate da Fedez, non molto entusiasta di posare in compagnia di mamma e papà sotto l’albero di Natale.

Un albero di Natale molto particolare quello preparato da Chiara Ferragni , Fedez e Leone; non mancano gli unicorni ma ci sono anche le macchinine di babbo Natale. E poi c’è la renna o forse una sorta di cervo bianco che quest’anno è presente in molte case dei vip per il Natale.

LA CASA PRONTA PER NATALE: ECCO LE SCELTE NATALIZIE DEI FERRAGNEZ

Vediamo meglio nella gallery la casa dei Ferragne addobbata a festa

Si respira quindi anche in casa di Chiara e Fedez l’atmosfera del Natale. Come da tradizione anche loro hanno addobbato l’albero insieme e l’8 dicembre erano pronti per mostrare le bellissime decorazioni ai tutti i followers che li seguono sempre con grande affetto. E adesso tutti pronti per i prossimi scatti, quelli delle feste, per ammirare anche le scelte di look fatte da Chiara Ferragni, regina di tendenze in tutto il mondo!

E voi avete già fatto il vostro albero? Vi lascerete ispirare anche dalle scelte fatte da Chiara Ferragni per la sua casa milanese?