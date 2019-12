L’albero di Natale dei vip, da Elena Santarelli a Elisabetta Gregoraci il più bello non l’abbiamo ancora visto (Foto)

Tra vip che non vedevano l’ora di addobbare l’albero di Natale e coloro che non l’hanno ancora mostrato ci sono quelli che come da tradizione ieri hanno realizzato le loro decorazioni di Natale (foto). Da sole o con i figli in tantissime hanno mostrato l’albero di Natale vip ma a dire il vero non tutti ci hanno fatto impazzire, forse perché sono gli stessi che rivediamo ogni anno, tra tutte però ci sembra che al momento l’albero di Claudia Galanti sia tra i più belli, anche se il lavoro mostrato non era ancora terminato. Alessia Marcuzzi l’aveva già fatto da un po’ di tempo, Michelle Hunziker è stata la prima in assoluto, il suo albero di Natale era già pronto a metà novembre. Anche Antonella Clerici ha iniziato in anticipo con gli addobbi, approfittando dei giorni di pioggia e sapendo che poi avrebbe avuto altri impegni. Arrivano adesso sui social quello di Elena Santarelli, di Victoria Beckham, di Giorgia Palmas, di Elena Santarelli e di tante altre.

SUGLI ALBERI DI NATALE VIP IL ROSSO E’ SEMPRE PRESENTE

Per Costanza Caracciolo è un anno speciale, c’è la piccola Stella e tra qualche mese ci sarà anche la sua sorellina, un albero di Natale rosso e oro, semplice. Martina Colombari ha mostrato l’albero ancora da addobbare e la gioia per l’inizio delle feste. L’albero di Giulia De Lellis è bellissimo ma forse non è quello di casa sua o forse la foto è stata scattata a casa di Andrea Iannone. Federica Pellegrini non rinuncia al rosso e al fiocco in cima.





Elisabetta Gregroaci questa volta ha mostrato più il suo outfit che l’albero di Natale. Tutto rosa quello di Khloe Kardashian. Alessia Marcuzzi come ogni anno ha aggiunto una decorazione e ha allestito tutto con l’aiuto di Mia e del loro cagnolino. Anna Safroncik lo vuole tutto colorato. Elena Santarelli sceglie tutto in rosso. Per Giorgia Palmas sempre due alberi di Natale vip e tanta dolcezza.