Stefano de Martino su Chi con la top model Maria Carla: frequentazione in corso?

Da quando è stata ufficializzata la fine della relazione tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez, è caccia alla nuova possibile fiamma del conduttore. E oggi, ci potrebbe essere un nome. Lo scoop arriva dalla rivista Chi che pubblica questa settimana alcune foto che ritraggono De Martino al fianco di una donna di cui non si era mai parlato prima. La ragazza, con il volto coperto della mascherina, è Mariacarla Boscono. Un nome non nuovo per le riviste di cronaca rosa. La ragazza infatti è la ex ragazza di Ghali. Dalle immagini pubblicate sulla rivista Chi non si vede molto ma pare che ci sia davvero qualcosa di speciale tra i due.

UN NUOVO AMORE PER STEFANO DE MARTINO? BECCATO CON MARIACARLA

Forse è presto per parlare di un nuovo amore ma a quanto pare, c’è sicuramente un certo interesse. Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 28 ottobre, si possono vedere quindi le immagini di Stefano De Martino in dolce compagnia della top model Mariacarla Boscono, ex di Ghali. Dopo la separazione da Belen, non si era ancora visto De Martino in compagnia di una nuova fiamma, ma eccolo mentre rientra domenica sera nella sua nuova casa nel centro di Milano (non lontano da quella della Rodriguez per stare vicino al figlio Santiago) insieme con lei dopo aver trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige.

Sui social ovviamente non c’è traccia di Mariacarla. Mentre Belen ha ormai ufficializzato la sua relazione con Antonino Spinalbanese, de Martino è più cauto e preferisce non mostrare molto della sua vita privata. Forse anche per questo motivo non parla mai delle sue nuove frequentazioni e mostra poco sui social dei suoi movimenti! Sarà davvero Mariacarla la donna che potrebbe far battere di nuovo il cuore al conduttore? Vedremo!