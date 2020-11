Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi compie 15 anni, dolcissimi gli auguri di mamma e papà (Foto)

Tantissimi gli auguri per il figlio di Francesco Totti e puntuali arrivano le dediche di mamma e papà (foto). Nonostante il periodo difficile in casa di Francesco Totti e Ilary Blasi oggi c’è un compleanno e si festeggia: Cristian Totti compie15 anni e se non si possono organizzare feste c’è tutto l’amore possibile per lui. “Unico uomo della mia vita” scrive Ilary Blasi pubblicando uno scatto meraviglioso: Cristian ha pochi anni e lo stesso viso di oggi, lei lo abbraccia esattamente come fa oggi, innamorata di suo figlio. “Tanti auguri per questi 15 anni pieni di te” e non c’è altro da aggiungere. Da quando è morto il papà di Francesco Totti la coppia è riuscita a postare poche cose, solo le più importanti e ovviamente tra queste c’è la famiglia.

GLI AUGURI DI FRANCESCO TOTTI A SUO FIGLIO CRISTIAN

“Ti ho donato la vita ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio” sono gli auguri dell’ex calciatore che ha scelto come sempre una serie di scatti: Cristian con lui in campo dopo una vittoria, Cristian che segue gli allenamenti del papà e poi è Francesco a seguire quelli di suo figlio. Altre foto con la maglia della Roma e intanto Cristian è diventato adolescente.

“Auguri all’unico uomo di casa” ed è così che Totti ha concluso la sequenza delle foto scelte per fare gli auguri al suo bambino che è cresciuto. Orgogliosi mamma e papà per il loro ometto che oggi festeggia il suo 15esimo anni di età hanno condiviso il loro amore, quello di una famiglia solida.

“Mia madre mi veniva a prendere a scuola, mi portava agli allenamenti e guidando mi interrogava sulle lezioni del giorno dopo mentre tra un panino e una curva cercavamo entrambi di non perdere un solo secondo” ha raccontato Francesco Totti in una recente intervista ed è un esempio che custodisce perché è così che continuano a fare lui e Ilary con i loro figli.