Le pesanti accuse di Mino Magli a Elisabetta Gregoraci: tutte le bugie che avrebbe detto

Non è la prima volta che Mino Magli parla di Elisabetta Gregoraci da quando la show girl è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 5. E’ stato ospite in diverse occasioni di Barbara d’urso dove ha parlato di una relazione molto importante con Elisabetta Gregoraci, durata anni. Ha parlato del fatto che stessero ancora insieme quando lei andò per la prima volta in Kenya invitata da Briatore. Ma non solo. Ha mostrato una lettera che dimostrerebbe la veridicità di quello che racconta. Le sue dichiarazioni sono passate in sordina almeno per gli autori del GF VIP e per Alfonso Signorini che non ha ritenuto importante avvisare la Gregoraci ( meglio continuare a parlare dell’inutile saga dei Gregorelli, a quanto pare). Ma Mino ha continuato a parlare e nella sua ultima intervista per la rivista Oggi, ha fatto altre pesantissime accuse verso Elisabetta Gregoraci. In molti si chiedono come mai questo ex ingombrante abbia deciso di parlare solo oggi, a 13 anni dai fatti. Un dubbio che al momento non possiamo chiarire ma possiamo invece raccontarvi quello che ha detto Magli nella sua ultima intervista.

LE PESANTI ACCUSE DI MINO MAGLI A ELISABETTA GREGORACI

Con la sua intervista ancora una volta, Magli dà della bugiarda alla Gregoraci che avrebbe intrecciato con lui una relazione segreta durata anni mentre stava in realtà con Flavio Briatore. Fa davvero insinuazioni molto gravi Magli che di certo la Gregoraci affronterà di persona, magari nelle sedi giuste. Magli infatti dice che anche quando Briatore stava male, la Gregoraci continuava a vedersi con lui lasciando intendere, senza troppi giri di parole, che la mattina era in clinica con Flavio ma la sera a casa con lui.

Magli spiega perchè continua a lanciare queste pesanti accuse verso la Gregoraci:

L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto. Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e passavamo tutta la notte insieme.

E ancora:

Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni

Qui non si tratta di gossip, di questioni leggere. Le accuse sono molto pesanti e forse Elisabetta meriterebbe di sapere quello che sta succedendo per dire la sua.