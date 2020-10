Le rivelazioni di Mino Magli a Live: “Per 6 anni una storia segreta con Elisabetta Gregoraci”

Le orecchie fischieranno a Elisabetta Gregoraci mentre sta nella casa del Grande Fratello VIP 5 visto che fuori si parla molto di lei? Chi lo sa, sta di fatto che nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 18 ottobre 2020, si è parlato ancora una volta della Gregoraci. In questa occasione a fare delle rivelazioni choc è stato Mino Magli che nello studio di Canale 5 ha raccontato di esser stato uno storico fidanzato di Elisabetta. Dice di aver avuto una relazione durata oltre sei anni con la Gregoraci. Barbara d’urso, prima di fargli raccontare la sua versione dei fatti, ricorda di aver letto che Elisabetta aveva parlato di lui, come del fidanzato di sua cugina. “Non conosco nessuna cugina io e lei stavamo insieme” ha detto Mino Magli che è entrato nella vita di Elisabetta ben prima che lei conoscesse Briatore ma ci è uscito dopo. In principio era un amico di famiglia, poi è successo altro.

Ecco come Magli ricostruisce quello che a suo dire, sarebbe accaduto tra lui ed Elisabetta. Facciamo notare che a dimostrazione di quello che sta dicendo, porta in studio la lettera che la Gregoraci avrebbe scritto:

Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico e nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore ( era dicembre, per Capodanno, come la conduttrice ha raccontato anche al Grande Fratello VIP). Era partita per qualche giorno poi mi aveva detto che non poteva tornare per il mio compleanno, che la cosa si era allungata. Una volta tornata mi consegnò una lettera in cui mi parlava di un contratto che aveva con Briatore. La loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera. La nostra relazione è durata fino al 2007.

L’uomo continua poi il suo racconto:

Una volta tornata da questo viaggio, ha iniziato a trovare scuse. Mi parlava sempre di questo contratto con Briatore. Lei mi diceva che questo contratto serviva per la sua vita e il suo futuro. Noi siamo stati insieme fino al 2007, poi io li ho lasciati soli. Quando si parlava di amore…

Non sappiamo se ad Elisabetta saranno mostrate queste dichiarazioni ma fuori dalla casa c’è anche Flavio Briatore che potrebbe dire la sua in merito. Vedremo che cosa succederà!