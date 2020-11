Nicoletta Romanoff festeggia il primo anniversario di matrimonio (Foto)

Un anno fa il matrimonio romantico di Nicoletta Romanoff e Federico Alverà, oggi con il loro primo anniversario il mondo è cambiato ma il loro amore invece resta meraviglioso (foto). Il sì il 23 novembre del 2019 e l’attrice oggi su Instagram mostra le foto inedite del suo album di nozze, del giorno più bello con l’allenatore di rugby. Un matrimonio celebrato a sorpresa ma subito annunciato dopo lo scambio delle promesse, il secondo sì per Nicoletta Romanoff, il primo per Federico Alverà. Matrimonio in Toscana per la coppia ed è lì che continua a vivere con i figli, vicini di casa di Caterina Balivo quando la conduttrice, come in questo periodo, è all’Argentario. Ed è stata infatti la Balivo a fare per prima gli auguri ai suoi amici sui social scherzando sul potere di Instagram evidentemente sconosciuto allo sposo: “Appena visto Fede e gli ho fatto gli auguri, imbarazzato mi ha detto grazie. Non sa che il mondo dei social lo sta già festeggiando”.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI NICOLETTA ROMANOFF A SUO MARITO

Per il primo anniversario di matrimonio una dedica che rende tutto ancora più solido: “Io e te siamo una squadra. E questo è l’inizio della storia del resto delle nostre vite. Buon anniversario amore mio”.

La celebrazione nella chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo a Bolgheri nel comune di Castagneto Carducci, ma era solo il loro primo sì. Piena di entusiasmo e romanticismo infatti la Romanoff e Alverà si sono sposati anche alle Maldive con la più bella delle cerimonie sulla spiaggia. Il sogno continua, la favola d’amore è di quelle vere e importanti.