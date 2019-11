Il matrimonio di Nicoletta Romanoff e Federico Alverà, l’attrice bellissima in abito da sposa (Foto)

Nicoletta Romanoff e Federico Alverà si sono sposati ed è stata l’attrice a condividere sul suo profilo Instagram la foto del giorno del sì, lo scatto da marito e moglie subito dopo le promesse (Foto). Fiori d’arancio per la Romanoff e l’allenatore di rugby, si sono sposati a Bolgheri in Toscana, dopo poco più di due anni d’amore. Nicoletta ha voluto rendere pubblica la notizia con la classica foto degli sposi all’uscita dalla chiesa e il suo commento nella didascalia è semplicissimo “And we said yes”. E’ bellissima in abito da sposa, sembra una dea con un abito semplicissimo, una nuvola bianca ma per niente eccessivo. Una coroncina tra i capelli raccolti e un bouquet molto originale. Nicoletta Romanoff ha anche sfidato il freddo perché a novembre non può far così caldo da indossare un abito da sposa come il suo ma è evidente che lo voleva così e che questo fosse il periodo per sposarsi, che non andava rimandato niente.

NICOLETTA ROMANOFF E FEDERICO ALVERA’ DOPO LA NASCITA DI ANNA LE NOZZE

Nicoletta e Federico sono già mamma e papà della piccola Anna nata un anno e mezzo fa, la piccola ha reso l’attrice mamma per la quarta volta. La Romanoff è mamma di Francesco e Gabriele nati dal primo marito, il produttore Federico Scardamaglia, e di Maria, nata dalla storia d’amore con Giorgio Pasotti. Con il collega un legame importante che è durato fino al 2016 poi nella sua vita è arrivato Federico.

NICOLETTA ROMANOFF FESTEGGIA I 40 ANNI CON UNA BELLISSIMA FESTA DI COMPLEANNO A CASA

Due giorni fa Nicoletta ha festeggiato il compleanno del figlio Gabriele, 19 anni. Nelle foto mentre spegne le candeline sulla torta sembrano fratello e sorella, sono davvero bellissimi. Chissà se ci mostrerà altre foto del suo album di nozze.





