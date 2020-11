Tina Cipollari torna single e fa un appello a siti e giornali

Tina Cipollari torna single! E’ finita tra lei e Vincenzo, l’imprenditore toscano con il quale era legata ormai da qualche anno. E’ stata la stessa opinionista di Uomini e Donne ad annunciare la fine della sua relazione con Vincenzo. Prima dell’emergenza covid 19, su tutti i giornali di cronaca rosa si era persino parlato di un matrimonio ! Si diceva infatti che Tina e Vincenzo fossero pronti al grande passo ma forse, si trattava solo di rumors e nulla di più.

Oggi Tina è di nuovo single e vuole anche chiedere qualcosa. Si rivolge infatti ai giornali e fa un appello ben preciso, che lascia quasi pensare che tra lei e Vincenzo le cose non siano finite nel migliore dei modi.

Ma vediamo le parole della Cipollari sui social.

TORNA SINGLE TINA CIPOLLARI: E’ FINITA LA RELAZIONE CON VINCENZO

Le parole di Tina Cipollari sui social:

Eccomi qui, nonostante non ami particolarmente parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari

Tina e Vincenzo Ferrara sembravano essere davvero molto affiatati, tra vacanze a Ibiza e tour toscani dell’opinionista che anche di recente era stata mostrata in un servizio fotografico, sbarcato anche a Uomini e Donne, in compagnia del suo compagno, ormai ex. In quella occasione erano state mostrate delle foto di Tina in compagnia di Vincenzo, ma anche di Giorgio Manetti e di Caterina. Era stata Gemma a far notare queste immagini volendo lanciare della accuse alla Cipollari. Accuse che sono state rimandate al mittente, visto che Tina ribadisce di essere solo amica di Giorgio!