Raimondo Todaro e Sara Arfaoui innamorati a Roma ed Elisa Isoardi resta da sola (Foto)

Chi ha seguito sognando Ballando con le Stelle adesso ha la certezza che tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi non c’è mai stato niente perché è Sara Arfaoui la ragazza che ha fatto innamorare il ballerino (foto). La rivista Chi anticipa le foto della vera storia d’amore, quella tra Todaro e la bella Professoressa de L’Eredità. Tutto resta negli studi della Rai, si gioca in casa ma questa volta sembra davvero una bellissima storia d’amore e non solo una speranza per i fan. Raimondo Todaro ha alle spalle una separazione che l’ha fatto soffrire non poco, un matrimonio finito non è mai una vittoria. Adesso però accanto a lui per le strade di Roma c’è Sara Arfaoui. Baci, passeggiate mano nella mano, giri in motorino, tutto parla di un amore alla luce del sole e così svanisce il sogno di vedere insieme la coppia di Ballando con le Stelle: Elisa e Raimondo.

ELISA ISOARDI CHIARISCE IL SUO LEGAME CON TODARO

L’amore e il lavoro impegnano il maestro di danza perché è già tornato al lavoro per il Cantante Mascherato; Raimondo curerà infatti le coreografie del programma di Milly Carlucci. In tutto questo Elisa che posta occupa? C’è chi crede che i due abbiano litigato ancora prima della finale di Ballando con le Stelle e invece è la conduttrice a chiarire parlando si amicizia e di stima.