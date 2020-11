Raimondo Todaro a casa con le stampelle ma Elisa Isoardi non c’è più (Foto)

Finito Ballando con le Stelle è finito tutto anche tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (foto)? Non sono mai stati una coppia fuori dalla pista, fuori dalla sala prove ma li abbiamo visti sempre insieme in questi mesi, pronti a sostenersi a vicenda. Di problemi ne hanno avuti vari e adesso che Raimondo Todaro è con le stampelle bloccato a casa con l’alluce fratturato dov’è Elisa? La Isoardi è con Zen, con zia Gabriella, è al mercato a fare la spesa e a pulire carciofi, poi in pieno relax sul divano di casa, serena. Nessuna videochiamata tra loro, nessuna diretta per i social e i follower che hanno tanto sognato adesso ci restano male. Cosa è successo tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? L’ultima volta li abbiamo visti insieme nello studio di Francesca Fialdini e già lì Da noi a ruota libera sembravano un po’ meno complici, poi il silenzio tra loro. Magari abbiamo perso qualche step, ci siamo distratti o forse, come qualcuno dice, Elisa e Raimondo hanno davvero litigato.

RAIMONDO TODARO RISPONDE AI FOLLOWER CON UNA STORIA

In molti chiedono al ballerino come sta. Ha un alluce rotto, non può fare molto, in casa è con le stampelle e dal divano risponde: “Ciao a tutti visto che in tanti mi state chiedendo come sto, che faccio, come passo le giornate, rispondo a tutti con una storia. Sto bene dai tutto sommato, nonostante le stampelle che odio, però ho imparato ad andare velocissimo. Sto a casa con il piede all’aria, leggo, guardo film, passo la giornata così perché non è che posso poi fare tanto”.

Ringrazia tutti perché lo sostengono con affetto, ricorda l’appuntamento di sabato a Italia Sì con Marco Liorni e basta. Non una parola su Elisa Isoardi, non una parola da parte della conduttrice. Avevano detto che si sarebbero frequentati dopo la finale di Ballando con le Stelle ma forse la fine per loro è arrivata prima ancora di cominciare.