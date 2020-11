La lite tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro l’ultimo giorno di prove: è tutto vero? (Foto)

Comprensibile la delusione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro per il quarto posto di Ballando con le Stelle ma i retroscena raccontano anche altro (foto). C’è chi racconta di una lite tra Elisa e Raimondo, un litigio avvenuto venerdì durante le prove, addirittura un’accesa discussione con più persone che li avrebbero visti e sentiti litigare. Poi quel detto non detto dalla coppia ieri da Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera ha aggiunto il resto. Ancora non sappiamo se Todaro ha riportato una frattura o altro al piede ma è proprio venerdì che lui avrebbe avuto un piccolo incidente. Cosa è successo davvero e perché è successo? Mentre continuano le polemiche sulla finale di Ballando con le Stelle chi ha seguito in tutte queste settimane la coppia che ha fatto sognare tra un problema di salute e un ballo sensualissimo desidera sapere la verità.

TRA ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO SI E’ ROTTA LA MAGIA?

Anche il servizio fotografico apparso sulla rivista Chi prima della finale di Ballando con le Stelle aveva fatto immaginare a tutti che di Elisa e Raimondo da oggi avremmo potuto vedere il seguito di una romantica favola ma per altri forse sono state proprio le dichiarazioni di quella intervista a fare scoppiare tutto, a rovinare tutto. Non dimentichiamo che Todaro è reduce da una dolorosa separazione, che è papà e c’è chi dice che forse Elisa si è sbilanciata un po’ troppo.