Elisa Isoardi e Raimondo Todaro svelano la loro promessa valida fino alla finale di Ballando con le Stelle (Foto)

Stasera la finale di Ballando con le Stelle dirà i nomi dei vincitori ed Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono tra le coppie preferite, per molti la coppia preferita. Le foto che la rivista Gente ha pubblicato alla vigilia della finale dello show di Milly Carlucci sembrano raccontare anche altro, non solo una coppia in pista, nella sala prove, ma anche nella vita reale. A un passo dalla fine anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro iniziano a credere che in una possibile love story e rivelano la promessa fatta e forse mantenuta: che fine alla fine di Ballando con le Stelle non si sarebbero mai incontrati fuori dagli studi. In realtà li abbiamo visti insieme più volte ma nessun appuntamento galante, nessun appuntamento segreto. Sono tornati spesso a casa insieme dopo le prove, Todaro ha sempre accompagnato Elisa alle visite mediche e per la fisioterapia. Niente altro!

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO A UN PASSO DALLA FINE O DALL’INIZIO

Stasera in prime time su Rai 1 tutti attendono grandi emozioni, tutti gli occhi saranno puntati su Paolo Conticini, su Jilles Rocca e su Elisa Isoardi e non c’è dubbio che al di là della bravura siano la Isoardi e Todaro a far sognare il pubblico.

“Adesso tutti sperano che ci mettiamo insieme – ha confidato Raimondo a Gente – forse perché veniamo da due brutte separazioni”. Todaro aggiunge cosa si sono promessi: “Che fino alla fine di Ballando non ci incontreremo mai fuori dagli studi. Il girono dopo andremo a mangiarci una pizza… e poi chissà”.