Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: “Ci facciamo bene a vicenda” e rivelano i rispettivi difetti (Foto)

Su Instagram e anche in sala prove Elisa Isoardi e Raimondo Todaro continuano il loro Ballando con le Stelle uno accanto all’altra (foto). Non sanno cosa accadrà sabato prossimo, consapevoli che non possono fare miracoli da una settimana all’altra. Dobbiamo quindi attenderci un altro colpo di scena? Intanto, la Isoardi e Todaro rispondono ai fan più curiosi, quelli che chiedono di parlare dei difetti dell’altro. Inizia Elisa Isoardi: “Un difetto è che non si sa mai cosa ha in testa, il pregio è che è molto professionale e non cede alle provocazioni, non pensa niente altro che a quello che deve fare”. Prosegue con i complimenti a Todaro ma ha anche una confessione da fare: “Sono contentissima di averti conosciuto bene” e spiega che lo aveva sottovalutato: “Ma poi tutte le cose che aveva detto sono accadute. Ci stiamo conoscendo e in tante cose lui è molto più maturo di me e parla meno di meno”.

RAIMONDO TODARO PARLA DEL DIFETTO PIU’ GRANDE DI ELISA ISOARDI

“Il tuo pregio potrebbe anche essere il tuo difetto, nel senso che tu sei diretta nelle cose, quello che pensi dici, sei senza filtri ed è un pregio ma delle volte può essere un difetto e puoi fare male. Lo sai che qualche volta mi hai fatto arrabbiare…”.

Elisa blocca Raimondo, il discorso sta diventando troppo personale, intanto rispondono alle altre domande dei fan. A lei chiedono se continuerà con le lezioni di ballo, magari con il suo maestro di Ballando con le Stelle.

“Ti devo sopportare anche dopo?” chiede Raimondo che ha una accademia di danza a Catania ma insegna anche a Roma. Il ballerino ha però paura che l’emergenza sanitaria bloccherà ancora oltre il suo lavoro: “Mi rode se le decisioni non sono uguali per tutti, io non saprei cosa fare se fossi dall’altra parte, non saprei da dove cominciare”.

“Esserci ci saremo ma da qui a sabato bisogna capire… anche capire cosa farà la produzione. Tra oggi e domani credo si facciano l’idea. Ma noi la settimana scorsa non è che avevamo deciso prima ma sicuramente da una puntata all’altra noi non possiamo fare i miracoli. Dipende dai capricci della caviglia della Isoardi. Tu fai capricci sempre, la tua caviglia ogni tanto”.