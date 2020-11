Ballando con le Stelle 2020: Elisa Isoardi ritirata fa lo scherzetto di Halloween al televoto

Dopo quattro settimane di medical drama, era ovvio che prima o poi mollasse il colpo. Ci riferiamo ovviamente ad Elisa Isoardi: la sfortunatissima concorrente di Ballando con le Stelle 2020 che, dal suo ingresso in gara e fino alla settima puntata, è stata la protagonista di un racconto costellato di infortuni, malori e visite in ospedali e cliniche.

Prima c’è stato l’imprevista appendicite di Raimondo Todaro che si è evoluta in peritonite, poi c’è stato il lieve infortunio di Elisa Isoardi alla caviglia che – dopo uno sforzo – si è tramutato in una situazione non più gestibile. E dunque, nel corso della settima puntata, la ex conduttore de La Prova del Cuoco e il suo maestro hanno chiesto una tregua dalla gara annunciando il loro ritiro. Un abbandono sofferto e ponderato ma inevitabile visto che la Isoardi è costretta ad un riposo forzato per recuperare i danni subiti.

Ballando con le Stelle 2020: Elisa Isoardi lascia, e il televoto aperto?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno annunciato il loro Piano B: sfruttare lo stop di una o due settimane per provare a vedere miglioramenti nella caviglia della conduttrice e nel contempo prenotarsi per il ripescaggio che dovrebbe andare in scena fra l’ottava e la nona puntata. Una strategia non applicabile da regolamento ma che potrebbe esser resa possibile proprio per andare incontro all’infortunio di Elisa Isoardi.

In attesa di sapere se la Isoardi riuscirà davvero a guarire in così poco tempo, il televoto era stato già aperto e la trasmissione non può di certo permettersi una doppia eliminazione! Per questo, il voto social a colpi di cuoricini e mi piace è stato convertito a sorpresa in una preferenza più che decretare l’eliminato della settimana.

All’insaputa di pubblico e concorrenti, a rimanere sotto la luce dei coni non sono rimaste le due coppie più basse in classifica ma – al contrario – le due coppie arrivate al primo e al secondo posto. Ovvero: la coppia composta da Paolo Conticini con Veera Kinnunen e la coppia composta da Gilles Rocca con Lucrezia Lando (quest’ultima assente per malattia).

I due VIP si sono giocati lo spareggio pensando che uno dei due avrebbe ricevuto il benservito. E invece il testa a testa è stato realizzato per assegnare dei punti bonus da sfruttare nella prossima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Lo spareggio bonus è stato vinto sorprendentemente da Gilles Rocca (che ricordiamo ha ballato da solo).