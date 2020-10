La risposta di Elisa Isoardi su Raimondo Todaro: “Va bene così non roviniamo le cose” (Foto)

A Oggi è un altro giorno si continua a parlare del legame tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, entrambi ospiti anche oggi in collegamento, distanti l’uno dall’altra ma a Ballando con le Stelle la vicinanza fa scintille (foto). Elisa Isoardi guarda per la prima volta le esibizioni di sabato scorso, si imbarazza, soprattutto per il “balletto di nove settimane e mezzo”. Confessa: “Mi vergogno tantissimo e non ero riuscita a vederlo e non voglio vederlo…”. Arriva anche il collegamento con Raimondo Todaro e la Isoardi si racconta: “Io nei geni ho proprio quel fatto di comandare ed essere onnipotente ma adesso sono caduta sulla terra e ringrazio Raimondo per avermi aiutato questa settimana”. Serena Bortone chiede subito se Raimondo ha qualcosa da raccontare e il riferimento all’amore è ovvio. Passa alla Isoardi: “Elisa, io fossi in te mi innamorerei di Raimondo!”. Fanno quindi tutti il tifo per la coppia e il maestro di danza sembra non volere rispondere facendo immaginare ancora di più che ci sia davvero altro tra loro due.

RAIMONDO TODARO: “NON C’E’ STATO MODO NEMMENO DI PENSARCI”

Lui incalzato dalle domande spiega che tra la sua convalescenza e il problema alla caviglia della sua compagna non c’è stato nemmeno il tempo di pensarci.

Elisa decide di spiegare qualcosa in più: “Io lo adoro, lo rispetto come maestro e come persona, c’è questo grande rispetto tra noi e va bene così, non andiamo a rovinare le cose”. La Isoardi ha quindi detto la verità? Meglio amici che rischiare di rovinare tutto con una storia d’amore che potrebbe finire? Almeno per il momento sembra quindi che non ci sia altro tra Elisa e Raimondo ma poco importa, sul palco fanno sognare con la loro complicità e anche con il loro esempio di come difronte alle difficoltà l’altro sostiene, accompagna, collabora.