Elisa Isoardi a E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici le chiede dell’amore (Foto)

Gran sorpresa per il pubblico di E’ sempre mezzogiorno oggi con Elisa Isoardi ospite in collegamento e Antonella Clerici pronta con la sua spontaneità a chiederle dell’amore (Foto). “Sono a casa di zia Gabriella e ti guardo tutti i giorni” Elisa Isoardi fa i complimenti alla Clerici per la sua nuova trasmissione, le piace il bosco, apprezza la presenza delle nonne che possono raccontare e dare tanto ai più giovani. Non a caso Elisa è a dalla zia con cui ha passato tutto il lockdown. Anche la padrona di casa ha un bel po’ di complimenti da rivolgere alla sua collega e si riferisce a Ballando con le Stelle: “Non sono complimenti così ma reali ma sei bravissima a ballare e di una sensualità e bellezza, per cui… sei innamorata, cosa è successo?“.

I COMPLIMENTI DI ANTONELLA CLERICI A ELISA ISOARDI

Antonella Clerici insiste, è sicura che la luce negli occhi di Elisa sia collegata ai sentimenti, crede che sia innamorata e non crede alle sue risposte: “C’è qualcosa perché hai una luce particolare, una roba spettacolare e lo dicono tutti, già sei sempre bella ma adesso…”.

La risposta di Elisa è un bel no, confida che è innamorata ma del programma e così cambia discorso. Ringrazia Milly Carlucci che le sta insegnando molto: “Mi sta insegnando molto, sembriamo veramente atleti, arrivo stanca a casa che non posso neanche pensare all’amore”. Avrà detto la verità la bella Elisa? “Siamo state un po’ sfortunate in amore ma adesso io sono appagata e tocca a te”.

Arriva anche un messaggio di Raimondo Todaro ma Elisa non può ascoltarlo. Magari avrà detto qualcosa sulla dieta, il ballerino la tiene a stecchetto. Nonostante le 5 ore di allenamento al giorno per Ballando con le Stelle la Isoardi deve fare attenzione a ciò che mangia, ci prova ma confessa che ha fame, è golosa e che ieri ha preparato la carbonara. Ancora complimenti per la coppia di Ballando con le Stelle e intanto Antonella Clerici crede sia già amore, ma lo pensano tutti.