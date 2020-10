Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fanno sognare ma lei riceve un mazzo di rose con bigliettino (Foto)

L’esibizione di ieri sera di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle ha emozionato ancora una volta tutti (foto). Il brano scelto, i loro corpi, gli occhi, le espressioni, sono stati gli ultimi a ballare ma l’attesa del pubblico è stata premiata. Tutti i giudici hanno dato 10 a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e questa volta non c’entra la commozione per il ritorno del ballerino dopo l’operazione. Todaro è in forma solo al 10% delle sue possibilità ma la magia con la conduttrice è così intensa che tutto va ben oltre. I telespettatori di Ballando con le Stelle sognano, continuano a farlo nonostante la Isoardi abbia confessato che è single ma tutti dicono altro, a tutti piace vedere la storia d’amore. Lo dirà solo il tempo cosa c’è tra Raimondo ed Elisa ma intanto la domanda è: chi ha mandato quel mazzo di rose alla Isoardi?

ELISA ISOARDI SORPRESA PER I FIORI RICEVUTI NEL CAMERINO DI BALLANDO CON LE STELLE

E’ stato Simone Di Pasquale il primo a svelare che Elisa Isoardi aveva ricevuto un mazzo di rose dietro le quinte e poi Marco Liorni ha fatto il resto. A Italia Sì ha mandato in onda il video del momento della consegna. Elisa Isoardi ha aperto il bigliettino, l’ha letto in silenzio e ha poi commentato: “Non ho capito da parte di chi sono”.

Un altro mistero da risolvere. Per qualcuno non c’è dubbio che il mittente sia Todaro ma sarebbe davvero troppo semplice. Inoltre, il maestro ballerino è discreto, non le darebbe mai un bacio in pista e immaginiamo che non le manderebbe fiori agli studi Rai ma in privato. Intanto, il sogno o la favola proseguono, in pista la coppia è un vero spettacolo e in pochi si aspettavano dalla conduttrice questo risultato pazzesco.