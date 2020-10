Ballando con le Stelle 2020: Vittoria Schisano in crisi, piange in diretta poi fugge in bagno

Piccoli momenti di crisi per Vittoria Schisano nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 in onda lo scorso sabato 10 ottobre 2020. Tutto parte dopo la sua esibizione: la bella attrice si è esibita assieme al suo maestro Marco De Angelis in un appassionato Paso Doble.

Conclusa la performance, la coppia ha raggiunto a scrivania dei giudici per conoscere la loro opinione sulla coreografia appena eseguita. Parte Carolyn Smith che tutto sommato esprime una buona opinione sull’esibizione. Zazzaroni è meno d’accorso sul buon esito della prova. Positivo invece il voto di Canino. A quel punto tocca a Selvaggia Lucarelli esprimere la propria opinione…. e le cose si complicano.

Ballando con le Stelle 2020: Vittoria Schisano in crisi, piange in diretta

Selvaggia Lucarelli prende in contropiede Vittoria Schisano: più che parlarle della coreografia (su cui da tutto sommato una opinione positiva) si sofferta sul filmato introduttivo in cui l’attrice racconta – in maniera leggermente laterale – il suo percorso di transizione. Per l’ennesima volta, stando al parere concitato della giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Vittoria Schisano non ci sta: “Parlarne significa normalizzare. Ci sono persone che ancora muoiono. Siamo qui anche a fare informazione. Cosa devo dirti? Che sono fi*a, bella, vestita bene e faccio ballo?! L’ho detto in tutte e quattro le puntate? E lo dirò fino all’ultima puntata, Selvaggia. Per tutta la vita mi hanno detto chi dovevo essere. Adesso so io chi sono”.

Il discorso si scalda e la Schisano affronta direttamente la giornalista: “Se faccio la primadonna, non va bene. Se dicono che ho insicurezze, non va bene. Se dico che da bambina mi chiamavano fr*ncio non va bene. E allora scrivimi il copione, io sono una attrice così ti dirò esattamente quello che vuoi!”.

A #BallandoConLeStelle Vittoria Schisano ci insegna che non sempre #theshowmustgoon: lasciamo scandire i tempi della narrazione delle storie a* protagonist*. Grazie @Vittoriaschisan per questo momento di televisione pic.twitter.com/UENogYEcMN — NEG Zone (@NEG_Zone) October 11, 2020

Poi però la discussione diventa una riflessione a voce alta e Vittoria Schisano ammette di essere ancora in forte crisi: “Quando ho fatto a salsa e charleston, sorridevo, ballavamo staccati, ero nella mia confort zone; Marco in questo momento mi sta accarezzando: c’è una parte di me che la vuole questa carezza ma un’altra parte di me pensa di non meritarla e che si sente a disagio accanto ad un uomo!“. Uno sfogo sfociato in un pianto su cui Milly Carlucci si è sentita in dovere di intervenire.

Stasera è stata più dura del solito. Se siamo riusciti a trasmettervi un’emozione andate sul profilo ufficiale di @Ballando_Rai e cliccate sul ❤️ sotto la nostra foto. pic.twitter.com/5R7EIvtGEe— Vittoria Schisano (@Vittoriaschisan) October 10, 2020

La faccenda si calma dopo pochi minuti e la stessa Vittoria Schisano porge le sue scuse a Selvaggia Lucarelli per la risposta un po’ pepata che le ha rivolto. Presi i voti (un discreto 37 su 50), l’attrice assieme al suo maestro Marco De Angelis escono dallo studio per raggiungere la sala delle stelle… e qui succede l’impensabile.

“Vittoria è andata in bagno” esclama il maestro Marco De Angelis, che si è ritrovato da solo a registrare il filmato post-esibizione per i social di Ballando con le Stelle. Un fatto del tutto insolito che denota quanto la Schisano fosse ancora molto provata dalle sue dichiarazioni.

La coppia Schisano – De Angelis è poi riapparsa a fine serata nel momento dei coni dove, in ogni caso, l’attrice si è mostrata con un viso visibilmente intristito.