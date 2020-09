Emozioni con Carolyn Smith a Storie Italiane: “Non devo piangere, devo essere felice” (Foto)

Le lacrime agli occhi per l’emozione, Carolyn Smith in rosso nello studio di Storie Italiane è un mix di bellezza, energia e solarità (Foto). Si fa forza e non piange ma i suoi occhi lucidi non sono un segno di debolezza. E’ nel ripensare alla sua lotta contro il tumore, ai 5 anni e poi il resto che si commuove ed emoziona tutti. “Non devo piangere oggi devo essere felice” e deve farlo perché ha una grinta che arriva a tutti, anche quando resta in silenzio. Ha perso 12 chili durante il lockdown perché è riuscita a mangiare in modo sano, ha continuato a ballare, per il resto ha dovuto proseguire la sua lotta. Si sente utile Carolyn Smith, la sua malattia, il modo in cui affronta il tumore, è diventata la sua ragione di vita. Pensa alle persone che hanno bisogno, a quelle più fragili che dicono che non ce la fanno.

ELEONORA DANIELE A CAROLYN SMITH: “QUANDO PENSO A UNA DONNA CHE LOTTA PENSO A TE”

Le parole di Eleonora Daniele nello studio di Storie Italiane continuano ad emozionare la sua ospite. “Io mi sento bene, i medici sono molto contenti, anche io lo sono. Soltanto quando ho pensato che era finito tutto e invece devo continuare con le cure, con le chemio ogni 3 settimane. Ma mi sento bene, solo qualche dolore in più per le sostanze, dopo 5 anni non è facile”.

Sa che tra le persone che l’ascoltano c’è chi trova forza dalle sue parole e questo la fa stare bene, la fa sentire davvero utile.

“Oggi ti ritrovo così bella, per me sei sempre stata il mio punto di riferimento. Non te l’ho mai detto ma quando penso a una donna forte che lotta con il sorriso penso a te” ed è la Daniele a confermare l’energia e la positività che emana Carolyn.