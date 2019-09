Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il cancro: è tornato

Molto spesso in tv, sui social, sui siti di informazione, si diffondono notizie che riguardano la salute di personaggi del mondo dello spettacolo che sono inesatte. Si crea allarmismo oppure si parla di malattie che non esistono, si confonde un male con un altro. Proprio per questo motivo Carloyn Smith ha deciso di continuare a comunicare in prima persona quelle che sono le novità sulle sue condizioni di salute. E purtroppo due giorni fa ha dovuto annunciare alle migliaia di persone che la seguono con affetto, quello che non avrebbe mai voluto dire di nuovo. Il cancro è tornato, la sua battaglia continua.

CAROLYN SMITH CONTINUA LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO

E così due giorni fa la Smith ha voluto comunicare direttamente con le persone che la seguono, postando questo messaggio:

Ecco le notizie ufficiali (che do io) riguardo la mia salute. Risultato del PET: the show must go on… Good news positive: non ho cellule o cellulare (😂) in giro per il corpo. Era emozionata! Good news meno positive: il tumore non è andato via e si è risvegliato un pò. Speravo di sentire le parole magiche “È finita la lotta”. Sarà per un’altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso (da domani). Buona serata a tutti! ❤️ #smile #woman #wonderwoman #SorridoENonMolloMai

Ma Carolyn si sa, ha una forza travolgente e nonostante tutto, continua a svolgere il suo lavoro e continua a viaggiare in giro per l’Italia e non solo.

La sua forza e la sua energia sono sicuramente di esempio per chi come lei sta combattendo questo tipo di battaglia. Ancora una volta non possiamo che augurare a Carolyn di essere la guerriera che è già stata, con la speranza che anche in questa occasione il mostro venga abbattuto.

