Carolyn Smith ha perso 12 chili, dimagrita grazie alla dieta giusta (Foto)

Carolyn Smith è dimagrita ancora, altri 3 chili e ne ha così persi 12, adesso è in gran forma perché il merito è di una dieta sana (foto). La Smith si prepara al debutto del 19 settembre, mancano solo due giorni al ritorno in tv di Ballando con le Stelle e come sempre sarà lei la presidente di giuria. Il pubblico la adora, i concorrenti la temono e lei si racconta alla vigilia del dance show di Milly Carlucci. E’ tra le pagine della rivista Oggi che Carolyn Smith spiega con la sua consueta energia come ha fatto a perdere peso e non solo. Gran merito va anche al periodo di quarantena che abbiamo attraversato tutti. Abituata ad andare sempre in giro per lavoro il lockdown l’ha fermata e lei ha potuto seguire uno stile di vita ben diverso, quindi una dieta sana.

CAROLYN SMITH E LA SUA CUCINA SANA

E’ quindi in questi mesi che ha perso peso un po’ alla volta fino a dimagrire di ben 12 chili. “Ho approfittato del lockdown per cucinare in modo sano e mangiare a orari fissi, cosa difficile quando si è sempre in giro”. Sara Farnetti sarà di certo orgogliosa del suo risultato, è la nutrizionista dei vip e ha seguito anche lei con una dieta perfetta. Così anche in questo caso Carolyn Smith ha trovato il lato positivo.

Continua la sua lotta contro il cancro, quello che lei chiama sempre “l’intruso”. Una recidiva l’ha trascinata di nuovo nell’incubo ma lei ha una forza tale da non mollare mai nessun impegno.

Riesce a trasmettere energia a tutti, soprattutto a chi è nella sua stessa situazione. Il suo suggerimento è quello di mangiare in modo sano, di rivolgersi a professionisti che possono aiutare. Attendiamo sabato non solo per seguire i ballerini ma anche lei.